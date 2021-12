Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211221-2: Auto erfasst Rennradfahrer

Elsdorf (ots)

Verkehrsunfall auf dem Speedway

Am Montagnachmittag (20. Dezember) ist ein Fahrradfahrer (35) bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um den Patienten und brachten ihn später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war der 35-Jährige gegen 13.10 Uhr auf seinem Rennrad auf dem Speedway unterwegs. Der Radfahrer soll von dem Aussichtspunkt des Terra-Nova in Fahrtrichtung Bedburg gefahren sein. An einer Kreuzung mit einem Feldweg kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford. Der Fahrer (56) des Ranger soll den nach derzeitigem Sachstand vorfahrtberechtigen Radfahrer noch gesehen und eine Gefahrenbremsung gemacht haben. Das belegt auch die von den Polizisten dokumentierte Bremsspur.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang bereits aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell