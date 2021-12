Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211221-5: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wesseling (ots)

Blutprobe angeordnet und durch Arzt entnommen

Polizisten haben am Montagvormittag (20. Dezember) in Wesseling-Keldenich einen E-Scooter-Fahrer (35) gestoppt der einräumte Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Gegen 10.10 Uhr bemerkten die Polizisten den 35-Jährigen, der auf seinem E-Scooter aus dem Kronenweg in die Kleiststraße abbog. Als er die Beamten erkannte, stieg er von seinem Roller ab und wartete kurz. Als er in eine andere Richtung fahren wollte, hielten ihn die Polizisten an. Bei seiner Befragung erklärte er nach Belehrung Cannabis konsumiert zu haben. Einen Drogenvortest lehnte der Betroffene jedoch ab.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell