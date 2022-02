Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrug durch Love-Scamming: Polizei nimmt mutmaßliches Bandenmitglied fest; Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Landkreis Kassel: Nachdem eine Frau aus dem Landkreis Kassel in die Fänge einer Betrügerbande geriet und im Laufe der Zeit mit der sogenannten Love-Scamming-Masche um mehrere Zehntausend Euro gebracht wurde, ist der Polizei am Donnerstag in Baunatal die Festnahme eines Tatverdächtigen gelungen. Der Festgenommene steht im Verdacht, ein Mitglied der Betrügerbande zu sein und mehrfach größere Geldsummen bei dem Opfer abgeholt zu haben. Die Identität des etwa 40 Jahre alten Mannes ist derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt. Er wurde wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betruges auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt, die für Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Nachdem das 61 Jahre alte Opfer sich nach einigen Wochen ihren Angehörigen anvertraut hatte und dadurch letztlich aufflog, dass sie von Betrügern hereingelegt wurde, erstattete sie in der vergangenen Woche Anzeige bei der Polizei. Wie sie dabei aussagte, hatte sie Anfang des Jahres über eine Dating-Plattform einen vermeintlichen britischen Arzt kennengelernt, der sich im Laufe der Zeit durch geschickte Gesprächsführung und angebliche romantische Gefühle ihr Vertrauen erschlich. Der Mann, der vorgab derzeit in Syrien karitativ tätig zu sein, täuschte dann verschiedene Notlagen vor, die letztlich immer dazu führten, dass er kurzfristig finanzielle Unterstützung brauchte. Das Opfer hatte dem vermeintlichen Arzt daraufhin mehrfach auf verschiedenen Wegen Geld zukommen lassen. Da die Täter auch noch Kontakt zu dem Opfer suchten, nachdem sie Anzeige erstattet hatte und dabei versuchten, weitere Beute zu machen, gelang den Ermittler der EG SÄM schließlich der Erfolg. Als ein Mitglied der Bande ein weiteres Mal Wertsachen bei der Frau abholen wollte, ging der Mann den Fahndern der Kasseler Kripo ins Netz. Er konnte am Donnerstagmittag als Fahrgast eines Minicars in Baunatal festgenommen werden und sitzt nun in Haft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

