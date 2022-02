Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Von Unfallstelle geflüchtet, aber Radkappe zurückgelassen: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 17:45 Uhr, und Freitagmorgen, 7:20 Uhr, im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ereignete. Ein Anwohner hatte in diesem Zeitraum sein Firmenfahrzeug auf dem Parkstreifen entlang der Ihringshäuser Straße, nahe der Eichendorffstraße, abgestellt. Am Freitagmorgen entdeckte er den erheblichen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite des silbernen Ford Transit Custom, die der Straße zugewandt war. Vom stadteinwärts fahrenden Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 4.000 Euro fehlte zwar jede Spur. Allerdings hatte der Unbekannte eine beschädigte Radkappe an der Unfallstelle verloren und zurückgelassen, die die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord sicherstellten (siehe Foto).

Wer den Unfall beobachtet hat und den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

