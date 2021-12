Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei und Ordnungsamt kontrollierten gemeinsam

Andernach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden von der Polizei und der Stadtverwaltung in der Andernacher Innenstadt gemeinsame Kontrollen durchgeführt. Hierbei wurde das Augenmerk nicht nur auf die Einhaltung der neuen Hygienevorschriften gelegt, sondern auch alle anderen gastgewerberechtlichen Bedingungen überprüft. Es mussten leider zahlreiche Verstöße gegen die Coronavorschriften festgestellt werden. Des Weiteren folgt eine Meldung an das Veterinäramt und Verfolgungen wegen Verstößen sowohl gegen das Nichtraucherschutzgesetz als auch dem Gaststättengesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell