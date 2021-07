Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Polizei sucht vermisste 14-Jährige": Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mönchengladbach (ots)

Mit einer Pressemitteilung vom 13. Juli 2021 hatte die Polizei Mönchengladbach die Öffentlichkeit bei der Suche nach der vermissten, 14-jährigen Ilayda F. gebeten. Dank des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers konnten Polizisten sie am Dienstag, 20. Juli 2021, gegen 18 Uhr in Quadrath-Ischendorf aufgreifen. Sie brachten sie wohlbehalten zurück in die Mönchengladbacher Jugendeinrichtung. Somit ist die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für die Unterstützung. (cw)

