POL-MA: Mannheim-Almenhof: Falsche Wasserwerker entwenden Goldschmuck

Mannheim (ots) - Eine 32-jährige Golf-Fahrerin übersah an der Ausfahrt einer Tankstelle in der Dührener Straße in Sinsheim, den Peugeot eines 47-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Die Kollision war so heftig, das der Peugeot umgeworfen wurde und auf dem Dach landete. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich eine leichte Verletzung an der Hand. Die ...

