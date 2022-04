Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradtasche gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In einem Tatzeitraum von gerade mal fünf Minuten entwendete ein Unbekannter am Mittwochnachmittag die Satteltasche eines Motorrads im Wert von 2.500 Euro. Der Besitzer hatte sein Motorrad gerade in seiner Einfahrt in der Brahmsstraße geparkt, die Taschen abgenommen und ging anschließend in das Haus. Als er kurze Zeit später wieder herauskam, musste er feststellen, dass eine der zwei Taschen entwendet wurde. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von 16:15 Uhr und 16:20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06205 28600 zu melden.

