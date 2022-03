Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende nach Einschlagen eines Fensters in die Theodor-Heuss-Realschule in der Kremser Straße in Böblingen eingestiegen. Nach dem erfolglosen Versuch, einen Snackautomaten aufzubrechen, versuchten sie sich ebenso erfolglos an der Tür zum Lehrerzimmer und zerstörten im Flur eine Glasvitrine. Im Obergeschoss der Schule gingen sie durch verschiedene Klassenzimmer und dabei fielen ihnen mehrere Laptops und ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Personen, die über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

