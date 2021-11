Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum: Frau in Alter Dorfstraße angefahren - Pkw fährt weiter - Zeugen gesucht

Breklum (ots)

Samstagnachmittag (30.10.21) wurde eine Frau in Höhe der Einmündung Alte Dorfstraße/ Eikmannsweg in Breklum von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer eines blauen Kleinwagens fuhr weiter.

Die Seniorin ging gegen 13:45 Uhr mit Ihrem Rollator am linken Fahrbahnrand in der Alten Dorfstraße. In Höhe der Einmündung Eikmannsweg fuhr der ältere, baue Wagen von einem Parkplatz auf die Straße und stieß mit dem Rollator der Frau zusammen. Die Dame stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr weiter in Richtung Drelsdorfer Straße.

Zeugen des Unfalls und der Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671 - 4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell