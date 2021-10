Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ostenfeld: Heizöl in Kläranlage eingeleitet

Ostenfeld (ots)

Mittwochmorgen (27.10.21) wurde bei der Kläranlage in Ostenfeld eine Verunreinigung des Klärbeckens durch Heizöl festgestellt. Mitarbeiter bemerkten die Verunreinigung gegen 06:30 Uhr. Der Zulauf zur Anlage wurde gestoppt und ein größerer Schaden verhindert.

Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutz in Husum vermutet, dass es möglicherweise beim Ausliefern von dem Heizöl in der Nähe des Klärwerks zu einem unbeabsichtigten Vorfall gekommen sein könnte und das Heizöl so in das Klärbecken gelangte. Der mögliche Verursacher oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell