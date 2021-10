Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Joldelund: Pkw fährt in Grundstücksmauer und flüchtet - Zeugen gesucht

Joldelund (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26.10.21) ist es in Joldelund zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. In der Zeit von 22:00 - 08:00 Uhr fuhr offensichtlich ein Pkw in eine Grundstücksmauer im Norderweg. Die Mauer wurde stark beschädigt.

Anhand der vor Ort gefundenen Fahrzeugteile könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Golf V Plus mit der Farbe "Blau-Grün-Metallic" handeln. Der Wagen dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein.

Der Verursacher des Unfalls sowie Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671-4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

