Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Nach Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung B 203/Ostseestraße sucht die Polizei Zeugen und Verursacher

Kappeln (ots)

Die 37-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Golf befuhr am Freitagmittag (22.10.21), um 12.40 Uhr, die Bundesstraße 203 aus Eckernförde kommend in Richtung Kappeln. An der Kreuzung B203 / Ostseestraße beabsichtigte die Golffahrerin vorfahrtsberechtigt bei grüner Ampelschaltung die Kreuzung zu überqueren. Unvermittelt bog ein anderer PKW, welcher aus Kappeln kommend in Richtung Eckernförde unterwegs war, trotz roter Ampelschaltung nach links in die Ostseestraße ab und kam dabei auf die Fahrspur der 37-Jährigen. Diese musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und geriet dabei über eine Betonkante auf einen Grünstreifen. Dabei wurde u.a. die Felge des Golfs eingedellt und die Stoßstange verbogen. Der oder die Verursacherin fuhr unbeirrt weiter. Das Polizeirevier in Kappeln hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Unfallzeugen und ggfs. den Verursacher, bzw. die Verursacherin um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04642-9655901. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell