POL-FR: Bad Säckingen: Fehler beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte - zwei Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 31.08.2021, kurz vor 18.00 Uhr, die Giessenstraße und wollte nach links in die Schulhausstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 49-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei zwei Mitfahrer in den Fahrzeugen leicht verletzt wurden. Die zwei leicht Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

