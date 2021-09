Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fahrraddiebe auf frischer Tat gestört und in die Flucht getrieben - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Mittwoch, 01.09.2021, gegen 04.45 Uhr mit, dass sich in Hägelberg zwei dunkel gekleidete Männer an einer Baumaschine zu schaffen machen würden. Auf Ansprache seien beide Männer zu Fuß geflüchtet, hätten aber zwei Fahrräder zurückgelassen. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte nicht zum Auffinden der beiden Männer. Allerdings konnten in Hägelberg sieben weitere, augenscheinlich von den beiden Männern zuvor gestohlene und zum Abtransport bereitgestellte Fahrräder festgestellt werden. Sämtliche Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt. Der Polizeiposten konnte von einem Großteil der sichergestellten Fahrräder bereits die Besitzer ermitteln. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250, sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

