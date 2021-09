Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann in psychischem Ausnahmezustand von der Polizei überwältigt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.08.2021, gegen 14.45 Uhr, befand sich ein 42-jähriger Mann in der Wehrer Straße in einem psychischen Ausnahmezustand. Zuvor hatte er einen Glaseinsatz einer Hauseingangstür beschädigt. Da der 42-Jährige gegen sich selber ein kleines Küchenmesser richtete wurde ihm von der hinzugerufenen Polizei, unter Einsatz von Pfefferspray, das Messer abgenommen. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Psychiatrie untergebracht.

