POL-FL: Wyk: Sachbeschädigung am Strand geklärt

Wyk/Föhr (ots)

Am Samstag (16.10.21) kam es in den späten Abendstunden zu Vandalismus in einem Toilettenhaus in der Nähe einer Strandbar am Südstrand von Wyk auf Föhr. Zunächst unbekannte Täter hatten in der öffentlichen Toilette Waschbecken und Handtuchspender von der Wand gerissen sowie Toilettensitze zerstört. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 1000,- EUR.

Der Polizeistation Wyk auf Föhr gelang es nun drei Tatverdächtige zu ermitteln. Die jugendlichen, bzw. heranwachsenden Personen räumten die Sachbeschädigung ein, zeigten sich reumütig und wollen für den entstanden Sachschaden aufkommen.

