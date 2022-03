Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Land Rover zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Auf mehrere tausend Euro beläuft sich er Sachschaden, den ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen zwischen 06:10 und 09:35 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Steinbrechstraße angerichtet hat. Auf dem öffentlichen Parkplatz an einem Zufahrtstor zerkratzte er einen dort abgestellten, weißen Land Rover Discovery rundherum. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

