BPOL-KS: Güterzug ausgebremst - Bundespolizei ermittelt

Bad Hersfeld (Hessen) (ots)

Seit Donnerstag (23.4.) ermittelt die Bundespolizei gegen einen PKW-Fahrer, der im Bereich Bad Hersfeld einen Güterzug ausgebremst hat.

Gegen 6:40 Uhr fuhr der Holzverladezug vom Bahnhof Bad Hersfeld in Richtung Breitenbach (am Herzberg). Auf Höhe der Fuldastraße in der Nähe eines Baumarktes überquerte ein PKW, ohne Beachtung der Vorfahrtregel für Schienenfahrzeuge, den dortigen Bahnübergang. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Lokführer des Güterzuges eine Schnellbremsung einleiten.

Es wurden keine Personen verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt gegen den Fahrzeugführer wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

