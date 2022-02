Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Unfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 10.50 Uhr in der Cleebronner Straße in Bönnigheim auf Höhe des Freibads ereignete. Ein 58 Jahre alter VW-Lenker befuhr zunächst einen asphaltierten Feldweg und wollte im weiteren Verlauf die Cleebronner Straße in Richtung der Frida Allee überqueren. Mutmaßlich übersah er hierbei einen aus Richtung Cleebronn herannahenden 29-jährigen Kia-Lenker und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Kia wurde in den Grünstreifen abgewiesen. Die beiden 58 und 29 Jahre alten Fahrer sowie die ebenfalls 29-jährige Beifahrerin im Kia erlitten leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

