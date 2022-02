Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Kupferdieb unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 14.00 Uhr und Montag 09.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Dieb auf dem Gelände einer Gartenkolonie zwischen Heutingsheim und Ludwigsburg im Gewann "Unter dem Relling" sein Unwesen. Der Unbekannte überstieg vermutlich einen Zaun, um so auf eines der Gartengrundstücke zu gelangen. Dort entwendete er anschließen eine etwa 1,5 Meter lange Kupferdachrinne, die auf dem Grundstück lag. Um an weiteres Kupfer zu gelangen, begab sich der Täter im weiteren Verlauf auch auf das benachbarte Grundstück und stahl dort einen Kupferkessel. Der genaue Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 beim Polizeiposten Freiberg am Neckar zu melden.

