Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Ablagerung von Altreifen in Hunnesrück

Einbeck (ots)

Dassel OT Hunnesrück, 19.11.2021, Im Bereich des Kuckucksbergs im Dasseler Ortsteil Hunnesrück wurden am 19.11.2021 abgelegte Altreifen festgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dassel unter der Telefonnummer: 05564 999100 oder mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Telefonnummer: 05561 949780 in Verbindung zu setzen. (at)

