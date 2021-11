Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Grundstück

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 15.11.21, 08:00 Uhr, bis zum 17.11.21, 14:00 Uhr, von einem Grundstück in der Wiesenstraße eine Blechgarage samt Bodenplatte, einen alten Lüfter und einen gelben Wertstoffcontainer. Die Höhe des entwendeten Schadens beträgt ca. 980,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

