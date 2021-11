Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar (ots)

USLAR-AHLBERSHAUSEN (zi.)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Arenborn kam am 17.11.21, gegen 20:30 Uhr, auf der K 443 von Arenborn in Richtung Ahlbershausen in einer scharfen Linkskurve auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Er fuhr gegen die Leitplanke und einen Leitpfosten. Das Fahrzeug kam im Graben zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell