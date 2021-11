Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Suterode, Untere Straße / Kreisstraße 414, Mittwoch, 17.11.2021, 12.00 Uhr.

SUTERODE (Wol) - Pkw unter Drogeneinfluss geführt.

Am Mittwoch befuhr ein 26-jähriger Mann aus Baunatal mit einem Pkw Mercedes-Benz die Kreisstraße 414 aus Katlenburg in Richtung Sudheim. In Suterode unterzog die Polizei Northeim ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei bemerkte die Polizei, dass der Mann körperliche Auffälligkeiten aufwies, welche auf Drogenkonsum hindeuteten.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Blutprobe an, welche anschließend durchgeführt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell