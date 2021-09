Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Taschendiebstahl am Deutschen Eck - Betrugsversuche - "gestohlenes Fahrzeug" schnell entdeckt

Koblenz (ots)

Taschendiebstahl am Deutschen Eck

In den vergangenen Tagen wurde eine Familie, die das Deutsche Eck in Koblenz besuchte, dort von Taschendieben bestohlen. Unbekannte Täter hatten den Rucksack der Geschädigten unbemerkt geöffnet und das darin befindliche Portemonaie entwendet. Neben dem Verlust von 500 EUR Bargeld muss sich die Bestohlene außerdem auch noch um einen kompletten Satz neuer, persönlicher Dokumente wie Ausweis, Führerschein, EC- und Krankenkasse bemühen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere Handtaschen und Rucksäcke so zu tragen, dass ein Zugriff durch Unbefugte nicht erfolgen kann.

Streitigkeiten im Stadtgebiet

Über das gesamte Wochenende hinweg wurden die Polizeibeamtinnen und -beamten der beiden Stadtinspektionen immer wieder zu persönlichen Auseinandersetzungen gerufen, die z.T. auch in Handgreiflichkeiten geendet hatten. Hintergrund waren in allen Fällen nichtige, z.T. familiäre Anlässe.

Betrugsversuche durch Schock-Anrufen und falschen Microsoft-Mitarbeitern

Die Kriminalwache verzeichnete über das Wochenende wieder einmal mehrere Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Die Masche dieses Mal war wieder einmal besonders perfide: den angerufenen Personen wurden von den Tätern vorgegaukelt, ein naher Angehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht, sei inhaftiert worden und müsse nun einen 5-stelligen Betrag zahlen, um entlassen zu werden. Trotz der dadurch entstandenen Aufregung bei den angerufenen Personen blieb es in allen Fällen nur beim Versuch, weil sie sich entsprechend der Empfehlungen der Polizei zunächst bei ihren Angehörigen über den Sachverhalt erkundigt und rückversichert hatten. Dadurch flog der der Schwindel natürlich schnell auf. Aber auch falsche Microsoft-Mitarbeiter haben über das Wochenende erneut versucht, telefonisch mit unterschiedlichsten Legenden auf die PC's und damit auch auf Kontodaten von älteren Mitmenschen zuzugreifen. Auch hier war man wachsam - es kam in keinem Fall zu einem Schaden.

Vermeintlicher PKW-Diebstahl

Ein zunächst in Koblenz als gestohlen gemeldeter Ford Fiesta konnte schon nach kurzer Recherche wieder mit seiner Fahrerin zusammengeführt werden. Im Rahmen der Ermittlungen zu dem vermeintlichen Diebstahl stellte sich heraus, dass das Fahrzeug falsch geparkt worden war und vom Ordnungsamt Koblenz abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin konnte kurz darauf ihr Fahrzeug unversehrt wieder in Empfang nehmen. Allerdings wird die Freude darüber wahrscheinlich demnächst durch Bußgeld und Kostenbescheid getrübt werden.

