FW-F: Wohnungsbrand, vermutlich noch Personen in der Wohnung, Heinrich-Hertz-Straße, Bockenheim.

Gegen 13 Uhr 55 gingen Notrufe zu einer Rauchentwicklung, im fünften Obergeschoss, in der Heinrich-Hertz-Straße, im Stadtteil Bockenheim ein. In der Brandwohnung wurden noch Personen vermutet. Aufgrund des Gesamtbildes wurde ein großes Einsatzkräfteaufgebot alarmiert. Mit zwei Trupps, ein Trupp besteht aus zwei Einsatzkräften, wurde unter Atemschutz und einem Strahlrohr in die Brandwohnung eingedrungen. Der Brand konnte in der Küche lokalisiert und bekämpft werden. Parallel wurde die Personensuche gestartet. Im Ergebnis befanden sich in der Wohnung keine Personen. Im Außenbereich wurde die Drehleiter, zum möglichen sofortigen Eingreifen, in Stellung gebracht. Die angrenzenden Wohnungen wurden mit weiteren Kräften kontrolliert und die Einsatzstelle maschinell entraucht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Brandwohnung ist aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und über die Schadenhöhe können keine Aussagen gemacht werden. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

