Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Schwerverletzte Person bei Wohnungsbrand in Oberrad

Frankfurt am Main - Oberrad (ots)

(am) Am 1. Weihnachtsfeiertag brannte es in einer Wohnung eines Wohnhochhauses in Oberrad. Eine Person wurde schwerverletzt, eine Katze tot geborgen.

Am 25. Dezember gingen gegen 14:10 Uhr mehrere Notrufe in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein, die auf ein Brandereignis in einer Wohnung eines Wohnhochhauses in der Offenbacher Landstraße hindeuteten. Aufgrund der eingehenden Anrufe wurde ein entsprechendes Aufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst durch die Leitstelle alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung feststellbar.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften im 8. Obergeschoss lokalisiert werden. Sofort wurden Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Eine männliche Person konnte sich schwerverletzt zur Wohnungseingangstür retten. Dort wurde sie von den Einsatzkräften vorgefunden und an den Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte den Mann in eine Spezialklinik. Eine Katze konnte aus der Brandwohnung nur noch tot geborgen werden. Die Einsatzmaßnahmen wurden durch Hochleistungslüfter unterstützt, mit denen der Brandrauch ins Freie gedrückt wurde. Gegen 14:45 Uhr war das Feuer gelöscht.

Die Wohnung ist derzeit nicht benutzbar. Die Höhe des Sachschadens wird nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich beziffert. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Oberrad, Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell