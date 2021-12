Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuerwehr löscht brennende Matratze im Frankfurter Nordend

Frankfurt am Main (ots)

In einem Mehrfamilienhaus im Frankfurter Nordend hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag Schlimmeres verhindert, nachdem in einer Wohnung eine Matratze in Brand geraten war. Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten griffen die brennende Matratze und warfen sie aus dem Fenster der Wohnung im dritten Stock. Draußen wurde diese von weiteren Feuerwehrleuten gelöscht.

So konnte das Feuer keinen größeren Schaden anrichten. Dieser liegt geschätzt bei etwa 5.000 Euro. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht, kam aber mit dem Schrecken davon. Nach eigenen Angaben hatte sie versucht, die Matratze mit Hilfe eines Heizlüfters zu trocknen, dabei hatte die Matratze angefangen zu brennen.

Die kleinen Heizgeräte, die vor allem in dieser Jahreszeit zum Einsatz kommen, werden oft unterschätzt. Vor allem die Mindestabstände sollten unbedingt beachtet werden: Teile der mit Strom betrieben Heizlüfter können einige Hundert Grad Celsius heiß werden und leicht entflammbare Materialen in der Nähe in Brand setzen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell