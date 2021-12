Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Gastroanbau einer Gartenhütte brennt in Kleingartenanlage

Frankfurt am Main (ots)

Am frühen Montagmorgen trafen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der FFW Heddernheim wenige Minuten nach der Alarmierung um 04:43 in der Kleingartenanlage an der Hadrianstraße ein. Dort brannte der Anbau einer als Gastronomie betriebenen Gartenhütte total. Es wurden unverzüglich Löschmaßnahmen begonnen und nach etwa 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle und nach weiteren 15 Minuten wurde das Feuer "aus" gemeldet. Die Nachlöscharbeiten zum Auffinden und Beseitigen von Glutnestern, die wenn unerkannt, zum Wiederentzünden des Brandschutts führen könnten, dauerten noch einige Zeit an. Ursache des Brandes und Schadenhöhe werden von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell