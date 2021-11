Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Unfall in Doppelparkgarage

Frankfurt am Main - Oberrad (ots)

(am) Am Donnerstag, den 11.11.2021 wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main zusammen mit dem Rettungsdienst gegen 14 Uhr nach Oberrad alarmiert. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall in einer Doppelparkgarage.

Das Unfallfahrzeug kam von der Fahrebene ab und verkeilte sich hochkant in einem angrenzenden Leerraum. Die im Fahrzeug eingeschlossene Person konnte sich nicht mit eigenen Kräften retten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Person schließlich aus dem Fahrzeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben, der sie vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Über Schadenursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell