Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Küchenbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Frankfurt am Main - Preungesheim (ots)

(am) Am Dienstag, 9. November 2021, gegen 22:50 Uhr, brannte es in einem Wohnhaus in Preungesheim.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer in einer Küche im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienwohnhauses lokalisieren. Das Feuer war bei Eintreffen bereits gelöscht. Die Einrichtungsgegenstände wurden kontrolliert und die verrauchte Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht.

Rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berkersheim waren im Einsatz. Schadenhöhe und Brandursache werden von der Polizei ermittelt.

