Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand eines Busses auf der B43

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 23 Uhr am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Busses auf die B 43 Höhe Nordkreisel alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bus bereits im Vollbrand. Es waren keine Fahrgäste mehr an Bord. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit zwei Strahlrohren eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde die Brandbekämpfung mit vier Schaumrohren und acht Feuerwehrkräften unter Atemschutz durchgeführt. Die 70 Fahrgäste wurden durch den anwesenden Rettungsdienst gesichtet, keiner der Insassen wies Verletzungen auf. Diese konnten mit einem Ersatzbus die Fahrt fortsetzen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 9 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen unterstützt. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 1 Uhr beendet. Über die Schadenshöhe können keine Aussagen gemacht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen.

