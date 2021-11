Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: LKW Brand auf der Autobahn 5 nähe Flughafen

Frankfurt am Main (ots)

Um 13:02 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem LKW Brand auf die BAB 5, Fahrtrichtung Süden in der Nähe der Anschlussstelle Zeppelinheim alarmiert. Von den Wachen 20, 41 und 30 kamen drei HLF(Hilfeleistungslöschfahrzeug) und von den Wachen 4, 3 und 1 jeweils ein Großtanklöschfahrzeug(GTLF) zur Wasserversorgung mit jeweils etlichen tausend Litern Wasser. Dazu noch etliche Rettungsdiensteinheiten inklusive des Rettungshubschraubers und Fahrzeuge der Abteilung Umwelt und Sicherheit. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der LKW, der Autozubehör geladen hatte schon fast im Vollbrand und eine riesige, weithin sichtbare, dunkelgraue Rauchwolke sorgte für eine Vielzahl von Anrufen bei den Feuerwehren in Frankfurt, am Flughafen und in Neu-Isenburg, sowie bei den dort örtlichen Polizeidienststellen. Mehrere Trupps begannen nach Sperrung und Absicherung dieses Fahrbahnabschnitts der BAB, unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. Wasser und Wasser mit Schaummittel aus mehreren Strahlrohren sorgten schließlich für den erwarteten Löscherfolg. Der Fahrer des LKW konnte zu Beginn des Brandes gerettet und in Sicherheit gebracht werden, war allerdings verletzt worden und wurde nach der Behandlung durch den Hubschrauberarzt ins Krankenhaus transportiert. Durch den Vollbrandzustand waren alle technischen Auf- und Einbauten des LKW zerstört worden und entsprechend liefen daraufhin die meisten Betriebsstoffe, Diesel, Kühlwasser usw. zunächst unkontrolliert und damit umweltschädigend aus und drohten über die Fahrbahn-Regenwasserabläufe das umliegende Erdreich und damit das Grundwasser zu verunreinigen. Durch die Einsatzkräfte wurden bereits ausgelaufene Betriebsstoffe großzügig mit Bindemittel abgestreut und die Kollegen von Umwelt und Sicherheit pumpten nach der Abkühlung des Dieseltanks alle Kraftstoffreste(ca. 600l)in spezielle Behälter um. Währenddessen wurden Glutnester des LKW-Wracks nachgelöscht. Eine Fachfirma wird das Wrack bergen und die Straßenmeisterei den Autobahnabschnitt wieder für den Verkehr herrichten. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt, neben dem LKW Fahrer waren auch zwei Feuerwehrleute während des Einsatzes leicht verletzt, vom Rettungsdienst behandelt und auch ins Krankenhaus gebracht worden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell