Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei reagiert mit verstärkter Präsenz auf Stromausfall in Unna

Unna (ots)

Nach einem Brand in einem Umspannwerk an der Heisenbergstraße in Unna am Donnerstagnachmittag (08.04.2021) gegen 17.45 Uhr sind bei der Leitstelle der Polizei zahlreiche Anrufe eingegangen. Trotz des Stromausfalls war die Erreichbarkeit der Polizei zu jederzeit über den Notruf 110 gewährleistet. Im Stadtgebiet von Unna, das besonders vom Stromausfall betroffen war, hat die Polizei verstärkte Präsenz gezeigt, um eventuelle Straftaten zu verhindern, Verkehrsregelungen durchzuführen und den Bürgerinnen und Bürgern als direkte Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

