Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Nachtrag zur Pressemeldung "Raub auf Tankstelle: Täter bedroht Angestellten mit Messer - Polizei sucht Zeugen"

Kamen (ots)

Wie bereits heute Morgen berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4882746), sucht die Polizei nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Koppelstraße in Kamen am Dienstagabend (06.04.2021) Zeugen.

Eine polizeiliche Auswertung von Videoaufzeichnungen hat die Täterbeschreibung konkretisiert:

- männliche Person - schmale Statur - ca. 1,75-1,80 m - schwarzer Kapuzenpullover mit weißen Streifen an den Ärmeln und weißem Aufdruck auf dem Rücken - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Beinaußenseiten - braune Schuhe - hellblaue Atemschutzmaske - Messer mit ca. 20 cm langer schwarzer Klinge und grünem Griff

Zeugen, die den Täter gesehen oder etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zum Raub machen können, werden gebeten, sich an die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

