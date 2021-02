Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Düren (ots)

Am Samstag gegen 18:10 Uhr kam ein 32jähriger Dürener in Arnoldsweiler mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, doch der Unfallverursacher fuhr zuerst nach Hause um von dort die Polizei zu informieren. Dort stellte die Polizei fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

3 Stunden später verursachte eine 20jährige Dürenerin auf der B56 in Düren einen Verkehrsunfall, da sie verbotswidrig wenden wollte und dabei den Pkw eines 26jährigen Düreners übersah. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Verlauf der Unfallaufnahme erlangten die aufnehmenden Beamten den Verdacht, die 20jährige Unfallverursacherin könnte unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen. Ein Test vor Ort bestätigte diesen Verdacht.

Beiden Unfallverursachern wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine wurden sichergestellt.

