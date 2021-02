Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrer auf die Motohaube aufgeladen

Jülich (ots)

Schwer verletzt wurde Donnerstagmorgen der Fahrer eines Pedelecs, als er beim Überqueren eines Fußgängerüberweges angefahren wurde.

Gegen 06:50 Uhr war der 50-jährige Niederzierer aus Richtung Düsseldorfer Straße über ein Schulgelände in Richtung Aachener Straße unterwegs. Am dortigen Fußgängerüberweg verlangsamte er seinen Angaben nach das Tempo und nahm Blickkontakt zur Fahrerin eines sich nähernden Pkw auf. In der Annahme, die Frau hätte ihn gesehen und würde ihn passieren lassen, fuhr er auf den Überweg auf. Die Autofahrerin, eine 83 Jahre alte Jülicherin, hatte den Mann aber nicht wahrgenommen. Auto und Pedelec stießen zusammen, wodurch der 50-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Die Frau fuhr noch einige Meter weiter und blieb schließlich stehen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Mann immer noch auf dem Fahrzeug. Ein RTW brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zu stationären Behandlung aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro

