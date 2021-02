Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall bei Freialdenhoven

Aldenhoven (ots)

Am Mittwoch kam es auf der B56 an der Kreuzung zur K12 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zwei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Kreuzung musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 74-jähriger Aldenhovener mit seiner Beifahrerin (72) die K12. An der Kreuzung zur B56 wollte er scheinbar links in Richtung Dürboslar abbiegen.

Zeugen gaben später gegenüber der Polizei an, der Mann sei mehrmals angefahren, habe dann aber wieder abgebremst. Plötzlich sei er dann doch in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei nahm er einen von links aus Richtung Baesweiler kommenden Lkw scheinbar nicht wahr. Es kam zu einer Kollision, das Auto wurde gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, welches gerade auf dem Linksabbiegestreifen der B56 in Richtung Siersdorf stand.

Die beiden Insassen des abbiegenden Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 40-jährige Lkw-Fahrer aus Aldenhoven sowie die Insassin des Autos auf dem Linksabbiegestreifen (24, aus Baesweiler) mussten mit leichten Verletzungen ambulant behandelt werden.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Für die einige Stunden andauernde Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten wurde die Kreuzung für den Verkehr gesperrt.

