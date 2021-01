Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung im Altrheinarm

Lampertheim (ots)

Am Samstag, 30.01.2021, gegen 09.25 Uhr,wurde im Lampertheimer Altrhein zwischen km 2,7 bis 3,2 eine Gewässerverunreinigung festgestellt. Durch die Polizeifliegerstaffel wurde die Verunreinigung aus der Luft fotografisch gesichert. Sie erstreckte sich größtenteils zerrissen zwischen den dort vorhandenen Steganlagen und machte einen bereits älteren Eindruck. Größtenteils waren graue Flecken auf der Wasseroberfläche sichtbar.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit in der Vergangenheit aufgetreten Verunreinigungen in diesem Bereich. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Wasser-und Schifffahrtamt, sowie die Untere Wasserbehörde wurden verständigt.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell