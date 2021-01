Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: PKW drohte in den Main zu rutschen

Frankfurt a. MainFrankfurt a. Main (ots)

Am gestrigen Abend fuhr eine 32-jährige Fahrerin die Ufertreppen am Mainwasenweg in Frankfurt herunter. Kurz vor Erreichen des Mains kam ihr Fahrzeug auf den Ufertreppen zum Stehen. Die Fahrerin konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Durch die Feuerwehr konnte ein Abrutschen des Fahrzeuges in den Main verhindert werden. Es kam zu keiner Gewässerverunreinigung.

