Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in ehemaligem Produktionsgebäude

Frankfurt am Main - Griesheim (ots)

Am frühen Samstagnachmittag des 11. Dezember, brannte es in einer ehemaligen Produktionshalle auf einem Industriegelände an der Stroofstraße in Frankfurt-Griesheim.

Die ersten Meldungen erreichten die Leitstelle der Feuerwehr gegen 13:30 Uhr. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte wurden von anwesenden Handwerkern über ein Feuer in einer im Rückbau befindlichen Produktionshalle informiert. Aufgrund der Lagedarstellung und der starken Rauchentwicklung wurden weitere Kräfte nachgefordert. Dabei kam auch die Werkfeuerwehr Infraserv Höchst zum Einsatz.

Nachdem die mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräfte das Feuer in der etwa 1800 Quadratmeter großen Werkhalle lokalisieren konnten, zeichnete sich ein schneller Löscherfolg ab. Nach ersten Erkenntnissen brannten Abbruchmaterialien und Unrat auf einer Fläche von etwa 30-40 Quadratmetern. Rund 40 Minuten nach dem ersten Notruf konnte von der Einsatzstelle das Feuer als gelöscht gemeldet werden. Um den Rauch aus der Halle zu entfernen, kamen Lüfter der Werkfeuerwehr zum Einsatz. Gegen 16:00 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren rund 50 Kräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr Griesheim, der Werkfeuerwehr Infraserv Höchst und dem Rettungsdienst. Von der Polizei wurde die Brandursachenermittlung aufgenommen. Angaben zur Schadenhöhe können nicht gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell