POL-KN: (Konstanz) Rücksichtsloses Verhalten (22.10.2021)

Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten des Verkehrsunfalls in der Nacht auf Freitag auf der Westtangente (wir berichteten) musste die Landesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer ignorierte diese Sperrung und versuchte mit seinem Auto an dem quer zur Fahrbahn stehenden, durch blaues Blinklicht und Warnblinklicht markierten Streifenwagen vorbeizufahren. Erst auf Ansprache über das Megaphon hielt der Autofahrer an. Er echauffierte sich über die Sperrung, seine Arbeit sei schließlich wichtig und er würde immer diesen Weg nehmen. Da er zudem den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, musste er nicht nur ein verkehrserzieherisches Gespräch über sich ergehen lassen, er wird nun auch wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt angezeigt.

