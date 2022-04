Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Aufmerksamer Zeuge eines Verkehrsunfalls gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Ein freundlicher Helfer hat im Zeitraum von Dienstag, 18:20 Uhr, bis Mittwoch, 20:00 Uhr, einen Zettel an der Windschutzscheibe eines beschädigten PKW hinterlassen, nachdem er beobachtet hatte, wie der Fahrer eines Opel diesen beim Abbiegen beschädigte und anschließend weiterfuhr. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen Mazda, der in der Zypressenstraße in Höhe der Hausnr. 9 geparkt war. An dem Mazda entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Der freundliche Helfer aber auch weitere Zeugen, die den Unfall bemerkten, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim unter der Rufnummer 0621 174 - 4222 in Verbindung zu setzen.

