Polizei Köln

POL-K: 210706-1-K Polizisten stellen renitenten Rollerdieb

Köln (ots)

Eine Mülheimer Streifenwagenbesatzung hat am späten Montagabend (5. Juli) einen mutmaßlichen 19 Jahre alten Rollerdieb in Köln-Holweide gestoppt. Bei seiner Festnahme leistete der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, Widerstand und verletzte die beiden Einsatzkräfte leicht.

Ein Zeuge hatte gegen 20.45 Uhr die Polizei über einen mit zwei Personen besetzten Roller informiert, der ohne Kennzeichen auf einem Supermarktparkplatz an der Bergisch Gladbacher Straße unterwegs war. Als der Rollerfahrer die Polizisten erkannte, gab er Gas. Anschließend stellte er den Roller in Höhe der Einmündung "Am Flutgraben" ab und rannte mit dem Sozius weg. Das Streifenteam konzentrierte sich auf den flüchtigen Fahrer, überwältigte ihn nach kurzer Verfolgung zu Fuß und nahm ihn vorläufig fest. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell