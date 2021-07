Polizei Köln

POL-K: 210705-1-K Kawasaki-Fahrer unter Drogeneinfluss nach Sturz schwer verletzt - Blutprobe

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (4. Juli) ist im Kreuzungsbereich Aachener Straße/Wendelinstraße in Köln-Müngersdorf ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Motorradfahrer (34) gestürzt und gegen einen Renault Clio gerutscht. Der 34-Jährige, der aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und an dessen nicht zugelassener Kawasaki gestohlene Kennzeichen angebracht waren, zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, wo die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Kawasaki des 34-Jährigen stellten die Polizisten noch am Unfallort sicher.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Kawasaki-Fahrer gegen 16.20 Uhr auf der Aachener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Straucheln und rutschte gegen den an der Ampel wartenden Kleinwagen. Zeugenaussagen zufolge war der 34-Jährige kurz vorher durch mehrere Überholmanöver und überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen.

Neben einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr muss sich der Mann nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung in Strafverfahren verantworten. (al/as)

