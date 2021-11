FW Flotwedel: Kerzenrauch ruft Ortsfeuerwehr Wienhausen auf den Plan

Feuerwehr Flotwedel

Nachdem die Brandmeldeanlage (BMA) des örtlichen Klosters einen Brandalarm gemeldet hatte, wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen am 07. November 2021 um 11:22 Uhr in die Straße "An der Kirche" alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte seitens der Leitstelle die Information, dass Kerzenrauch Auslöser des Brandalarms gewesen sein soll. Vor Ort eingetroffen suchte der Einsatzleiter die sogenannte Brandmeldezentrale auf, lokalisierte den ausgelösten Brandmelder und ging zur Erkundung vor. Parallel hierzu rüstete sich ein Trupp mit Atemschutz und Kleinlöschgerät aus und ging in Bereitstellung.

Schnell konnte jedoch durch den Einsatzleiter Entwarnung gegeben werden. Im Rahmen des Gottesdienstes wurden mehrere Kerzen in der Kirche entzündet, welche beim Auspusten stark qualmten und somit die Brandmeldeanlage auslösten.

Nachdem alle Fenster auf der Empore geöffnet und somit eine Abluftöffnung geschaffen wurde, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp 25 Minuten beendet werden.

