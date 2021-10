Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0769 --Pedelec-Fahrerin verletzt sich schwer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Leher Heerstraße Zeit: 14.10.2021, 18:30 Uhr

Am Donnerstagabend stürzte eine 80-Jährige in Horn-Lehe mit ihrem Pedelec und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Gegen 18:30 Uhr war die Frau mit ihrem Elektrofahrrad in der Leher Heerstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte sie an der Ecke zur Straße Am Rüten. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Zeugen hatten den Sturz beobachtet, leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte und Polizei. Die 80-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

