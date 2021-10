Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0766 --Radfahrerin lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Kohlenstraße Zeit: 13.10.21, 17.50 Uhr

Ein abbiegender Autofahrer übersah am Mittwochabend in Walle eine Radfahrerin. Die Frau zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Der 33-Jährige befuhr mit einem VW Golf die Kohlenstraße in Fahrtrichtung Münchener Straße. Im Einmündungsbereich stieß er mit der 79 Jahre alten vorfahrtsberechtigten Radfahrerin zusammen, die den Radweg der Münchener Straße in Richtung Utbremer Straße befuhr. Die Bremerin musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Münchener Straße und die Kohlenstraße gesperrt.

