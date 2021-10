Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit leichtverletzter Person - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmittag, um 12:49 Uhr, kam es auf der Kreuzung Mitscherlichstraße/Bahnhofstraße zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 27-Jähriger hatte die Mitscherlichstraße in Richtung Luisenstraße befahren; eine 59-Jährige die Bahnhofstraße in Richtung Werftstraße. Beide Unfallbeteiligte machen gegenteilige Angaben zur Unfallsituation und insbesondere den Signalen der Ampelanlage. Ein 57-jähriger Beifahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell